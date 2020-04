TRIBUNAL DE KOLEA : Le procès Karim Tabbou reporté au 27 avril

Le procès du militant et détenu Karim Tabbou vient d’être renvoyé au 27 avril prochain au tribunal de Koléa, a indiqué le CNLD dans un communiqué, publié ce lundi. Le procès programmé pour ce lundi, puis reporté, s’agit de la première arrestation du militant le 11 septembre 2019. A rappelé qu’après cette arrestation, Karim Tabbou a été libéré le 25 septembre puis arrêté à nouveau le 26 septembre. A noter que le militant a été condamné à un an de prison dont 6 mois de sursis par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Il devait quitter la prison le 26 mars dernier. Et dans le procès controversé, et qui a fait couler beaucoup d’encre, du 23 mars dernier, le militant a écopé d’une année de prison ferme.