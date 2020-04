TRIBUNAL DE HASSASNA (SAIDA) : 5 ans de prison requis contre maire de Sidi Amar

Le tribunal correctionnel de Hassasna a requis une peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre du maire de Sidi Amar et deux autres élus pour une affaire de faux et usage de faux. Les faits de cette affaire remontent au mois de novembre 2019 quand les exploitants d’une ferme sise à quelques km de la commune de Sidi Amar ont déposé une plainte contre le maire pour spoliation de leur propriété. L 'enquête diligentée par les services de la gendarmerie de la commune en question a permis de découvrir la falsification d’un document au profit d’une autre personne . Présentés par devant le juge instructeur au mois de novembre 2019 , le maire et ses deux adjoints ont été placés sous mandat de dépôt pour falsification de documents .La comparution de trois prévenus a eu lieu dimanche 29 mars 2020 au tribunal de la commune de Hassasna à 20km du chef-lieu de wilaya de Saida. Le représentant du parquet a requis une peine de 5 ans de prison ferme en attendant le verdict qui sera tombé le 05 de ce mois d’avril.