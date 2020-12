TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA : Le DG et des cadres de la pharmacie centrale acquittés

Le juge près tribunal de Dar El Beïda de la wilaya d’Alger a acquitté ce mardi le Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),Tarek Djaboub, ainsi que le directeur des achats Kamel Slimani et du sous-directeur en charge des équipements médicaux, Abdellatif Tali. Le juge a acquitté les accusés de toutes les charges retenues contre eux. Plusieurs chefs d’accusation ont été retenus contre ces responsables, dont « dilapidation de deniers publics », « octroi de privilèges indus », « surfacturation des achats », « fausses déclarations », et « non respect de la réglementation en matière du mouvement des capitaux ». L’affaire a été instruite par la brigade de recherche et d’investigation de la gendarmerie de Bab Jedid.