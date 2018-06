TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA (ALGER) : Un ex-député FLN condamné à 5 ans de prison pour espionnage

M.Belkacemi Ahmed, député du Front de libération national (FLN) de la wilaya de Tlemcen entre 2002 et 2007, a été condamné, le mercredi 06 Juin 2018, par le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) à cinq ans de prison ferme, pour « conspiration avec un pays étranger » en l’occurrence l’Espagne. Les services de sécurité avaient enclenché une enquête l’année dernière. L’intéressé avait été dénoncé par son épouse. C’est cette dernière qui avait révélé à des policiers en mars 2017 l’envoi par l’ex-député de fichiers « suspects » à des diplomates espagnols. Surveillé de très près, M.Belkacemi a été arrêté en avril 2017. Les enquêteurs avaient observé que ce dernier rencontrait souvent deux Espagnols, exerçant à l’ambassade, dans plusieurs cafés de la capitale. Lorsqu’il a été arrêté, le militant du FLN avait en sa possession une clé USB contenant 36 rapports, dont certains de plus de 12 pages, relatifs à la situation sécuritaire, politique et économique du pays. Il y avait même des notes sur l’état de santé du président de la République. Le mis en cause a nié les fais devant le juge affirmant que c’était un complot savamment orchestré par sa propre épouse. Selon lui, les fichiers stockés sur sa clé USB sont des documents téléchargés sur internet. Il a expliqué ensuite qu’il les envoyait à des personnes travaillant à l’embrassade d’Espagne afin de nourrir des débats intellectuels dans le seul but d’échanger avec eux. Des déclarations qui n’ont pas convaincu le juge qui l’a condamné finalement à cinq ans de prison. Une peine bien clémente comparée à celle réclamée par le Procureur de la République, c’est-à-dire la perpétuité.