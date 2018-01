TRIBUNAL DE DAR EL BEIDA (ALGER) : 12 faux moudjahidine jugés le 14 mars prochain

Un véritable scandale au ministère des moudjahidine. Selon le site Observalgérie, le tribunal de Dar El Beida (Alger) a arrêté la date du 14 mars prochain pour trancher dans l’affaire de plusieurs « faux moudjahidines (anciens combattants de la guerre d’Algérie) » qui seront jugés pour faux et usage de faux dans des documents officiels. Selon la source, 12 personnes, avec la complicité de 12 cadres au sein du même ministère, sont accusées d’avoir bénéficié de dossiers attestant de leur participation à la guerre d’indépendance (1954-1962). L’affaire avait été découverte après des recherches dans les dossiers desdites personnes, qui ont révélé que celles-ci étaient nées entre 1955 et 1965 et était donc soit trop jeunes, soit pas encore nées pour prendre part à la guerre d’indépendance. À noter qu’il s’agit là de l’une des rares affaires de jugement de supposés anciens combattants de la guerre d’indépendance, ce dossier étant peu évoqué et les conditions pour accéder au statut d’ancien combattant étant relativement simples, deux choses qui tendent à compliquer la différenciation des vrais et des faux dossiers. Avant la découverte de l’affaire, ces personnes avaient donc bénéficié des pensions et des avantages accordés par l’État aux anciens combattants de la guerre d’indépendance. Le procès prévu pour le 14 mars prochain verra la présentation devant la justice de 20 accusés dans l’affaire, les charges contre 04 autres ayant été abandonnées pour cause de décès.