TRIBUNAL DE CHERAGA : Renvoi au 7 octobre du procès de "La fille cachée de Bouteflika"

Le tribunal de Cheraga a renvoyé mercredi à la date du 07 octobre prochain, le procès de "La fille cachée de Bouteflika " et ses coaccusés, à la demande du collectif de défense, ont annoncé les avocats. Pour appel, celle qu'on appelle aussi "Mme Maya" est accusée dans plusieurs dossiers de corruption et lors d'une perquisition dans sa résidence de Zeralda ,dans la villa 142, la gendarmerie avait découvert un véritable trésor composé de 120 millions de dinars, 270.000 euros, 30.000 dollars américains, 17 kg de bijoux en or et les faux passeports. Cette argent caché entre les murs de la résidence serait la contrepartie de son entregent auprès des décideurs politiques en faveur des hommes d'affaires pour l'obtention des marchés publics. Parmi les accusés, plusieurs hautes responsables dont Abdelghani Hamel, ex- patron de la Police, les anciens ministres Abdelghani Zaâlane, Mohamed El Ghazi et son et plus d'une quinzaine d'autres fonctionnaires.