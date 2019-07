TRIBUNAL DE CHERAGA : Abdelghani Zâalane et Mohamed El-Ghazi à la barre

L’ancien ministre des travaux publics Abdelghani Zâalane ainsi que Mohamed El-Ghazi, ancien ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (2014-2017) ont comparu ce dimanche devant le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga, selon Ennahar TV. En effet, l’ancien directeur de campagne d’Abdelaziz Bouteflika est entendu sur des soupçons de corruption. Plusieurs cadres sont également entendus dans ces mêmes affaires, indique la même source. L’ancien ministre a déjà été entendu à plusieurs reprises par le juge enquêteur de la Cour Suprême dans plusieurs affaires de corruption. Le traitement des affaires de corruption continue. Dans le même contexte, Mohamed El-Ghazi, ancien ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a été entendu ce dimanche 14 juillet, par le Procureur de la République près le tribunal de Cheraga, a-t-on appris de source sûre. Ancien wali d’Annaba (2008-2013), de Chlef (2001-2008) et de Constantine (1995-1998), Mohamed El-Ghazi a été auditionné avec son fils, qui est également concerné par l’enquête, précise la même source. Selon cette dernière, Mohamed El-Ghazi a été convoqué dans le cadre d’une enquête concernant des soupçons de corruption, d’abus de fonction et de dilapidation du denier public.