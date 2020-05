TRIBUNAL DE BOUMERDES : Le procès d’Abdelghani Hamel reporté au 2 juin

Le tribunal de Boumerdes a reporté, mardi, le procès de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, au 2 juin prochain, selon une source judiciaire. Lié au détournement du foncier agricole, dilapidation des deniers publics et trafic d’influence, ce procès s’annonce d’autant plus retentissant encore qu’il implique les anciens ministres des finances et des travaux publics, respectivement Hadji Baba Ammi et Abdelader Kadi ainsi que plusieurs walis et Chafik Hamel, fils du principal accusé. Ils devront répondre des chefs d'accusation de détournement et dilapidation du foncier agricole ainsi que de deniers publics et trafic d'influence à des fins d'activités illégales. Pour leur part, le frère de l’ancien Président, Saïd Bouteflika et les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Noureddine Bedoui, sont appelés comme témoins dans l’affaire.