TRIBUNAL DE BOUHANIFIA (MASCARA) : L’ex-maire de Tighennif devant la justice

L’ex-maire de Tighennif, H. Nasredine et 13 témoins se sont succédé à la barre du tribunal de Bouhanifia. L’ex-P/APC est accusé dans le cadre des affaires du transport scolaire, la cantine scolaire, l’assurance du matériel et les manifestations culturelles. L’audience s’est déroulée dans une salle vide après avoir été reportée à plusieurs reprises, la délibération aura lieu la semaine prochaine. Selon nos informations qui restent à vérifier, l’ex-maire de Tighennif a encore d’autres dossiers sur les dos dont le plus important demeure celui du souk de gros des fruits et légumes.