TRIBUNAL DE BLIDA : Le procès de Hamel et Berrachdi reporté

Le tribunal de Blida a décidé ce dimanche 31 mai, le report du procès d’Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya d’Alger, au 25 juin prochain, pour la 5ème fois consécutive, suite au refus des deux accusés d’être jugés à distance. Le juge de l’audience a, également, refusé la demande de liberté provisoire émise par le collectif de défense de Berrachdi. A noter que les deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, sont poursuivis pour « abus de fonction pour l’obtention d’indus privilèges à caractère professionnel en vue de la préservation du poste de Directeur générale de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption ».