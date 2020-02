TRIBUNAL D’ANNABA : 3 jeunes filles impliquées dans un trafic de cocaïne

Des peines allant de cinq ans à la perpétuité ont été prononcées par le tribunal d’Annaba à l’encontre de cinq personnes accusées pour trafic de cocaïne à Annaba, rapporte, ce dimanche, une source locale. L’affaire dans laquelle sont impliquées cinq personnes dont trois jeunes filles, concerne le trafic de cocaïne. Selon l’acte de renvoi, les cinq narcotrafiquants, sont accusés de tentative d’importation illégale et commercialisation illicite de 200 grammes de cocaïne. D’après la même source, le représentant du ministère public a demandé la peine de 15 ans à l’encontre de tous les accusés. Après délibération, le tribunal criminel a condamné la principale accusée M.N, âgée de 23 ans à six ans de prison ferme et cinq ans de réclusion criminelle à l’encontre de ses deux complices B.M et F.AA, âgées toutes les deux de 22 ans. Deux autres membres du réseau de trafic de drogue, en fuite en France, à savoir, B.S. et R.Z, ont été condamnés par contumace, à la perpétuité par la même instance.