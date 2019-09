TRIBUNAL D’AIN TEMOUCHENT : Le procès du fils de Djamel Ould Abbès reporté

Le procès de Skander Ould Abbès, fils de Djamel Ould Abbès, ancien ministre et secrétaire général du FLN, a été reporté au 10 octobre prochain, rapporte ce jeudi Ennahar Online. Skander Ould Abbès devait comparaitre pour être jugé sur une affaire d’agression et d’injure. Finalement, le tribunal d’Ain Témouchent a décidé de reprogrammer l’audience pour absence des victimes et des témoins. Actuellement en détention provisoire à Alger, le fils de Djamel Ould Abbès est également inculpé pour une deuxième affaire relative au club de football, Chabab Riadhi Temouchent (CRT), dont il était le président. Elle a été reportée aussi, selon Ennahar.