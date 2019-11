TRIBUNAL D’AÏN TEMOUCHENT : Le petit-fils d’Ould Abbes condamné à 6 mois de prison

Le tribunal d’Aïn Temouchent a prononcé une peine de six mois de prison ferme à l’encontre de Djamel Ahmed, petit-fils de Djamel Ould Abbes, l’ex-secrétaire général du FLN. Les trois autres inculpés dans cette même affaire ont connu la relaxe. A noter que le procureur avait requis, jeudi 21 novembre, une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars d'amende à l'encontre du petit-fils de Djamel Ould Abbes. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. Le juge avait mis le verdict en délibéré pour une semaine. Les éléments de la police ont arrêté le mis en cause en juin dernier. Les policiers l'ont d'ailleurs interpellé lorsqu’il filmait et diffusait en direct des émeutes qui ont ciblé le commissariat de police. Ces émeutes ont été déclenchées après qu'un jeune marchand de légumes de la localité s'est immolé par le feu. On l'accuse donc de formation d’une association de malfaiteurs, incitation à attroupement non armé, incitation à la violence et outrage à corps constitué. Il est également poursuivi pour diffamation, atteinte à la vie privée des personnes, falsification et dissimulation de preuves.