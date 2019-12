TRIBUNAL D’AIN TEMOUCHENT : L’ex-procureur de Tlemcen placé en détention provisoire

L’ex-procureur de la République près le tribunal Tlemcen a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal de Ain Temouchent, a indiqué ce lundi la Radio nationale. Le prévenu est poursuivi pour « abus de fonction, entrave au bon fonctionnement de la justice, menace en utilisant sa fonction, atteinte aux libertés individuelles et incitation à la fraude et offense d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions », selon la même source. Le procureur près le tribunal de Tlemcen a été limogé jeudi 15 août par le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati pour « abus de fonction et violation volontaire des procédures réglementaires ». Le Syndicat national des magistrats avait jugé ce limogeage « illégal ».