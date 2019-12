TRIBUNAL CRIMINEL DE TIARET : Un jeune tue son ami et le jette dans un barrage d'eau

Le tribunal criminel, relevant de la cour de Tiaret, vient de rendre public son verdict relatif à une affaire de crime, apprend-on auprès d'une source proche du parquet qui ajoute qu'un jeune a été condamné à 7 ans de prison ferme pour avoir assassiné son propre ami et l'aurait jeté dans un barrage d'eau dans la wilaya de Tissemsilt et un autre a été relaxé. En effet, les faits remontent à la saison d'été 2015, lorsque la victime était avec 2 amis, se partageant des bières et du vin, au niveau du barrage d'eau connu sous le nom de "Sed Koudiat Errousfa" situé sur les hauteurs de la commune de "Ouled Bessam" où durant ces moments, de violentes altercations verbales ont eu lieu entre ces 2 jeunes amis où l'un d'eux aurait dirigé un coup à l'autre qui a perdu connaissance. La victime a été jetée dans l'eau du barrage cité en haut et les 2 autres après ce forfait se sont évaporés dans la nature. Les membres de la famille de la victime ont entamé d'intenses opérations de recherches et ont informé les services de la protection civile qui ont dépêché en urgence une équipe de maîtres-nageurs, lesquels ont pu repêcher le corps de la victime et les investigations très approfondies ont révélé l'auteur-présumé de cet assassinat pleins d’énigmes, précise notre source.