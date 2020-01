TRIBUNAL CRIMINEL DE TIARET : 3 ans de prison ferme pour le falsificateur d’une procuration

De sources proches du parquet de Tiaret, l'on apprend que le tribunal criminel, a condamné une personne âgée de 46 ans, à 3 ans de prison ferme, retenant contre elle, les griefs de faux et usage de faux ainsi que la falsification de documents officiels. En effet, ajoute notre source, le mis en cause, pour l'obtention d'une procuration pour la gestion d'une E.A.I, a consulté ses frères pour la signature et la notification de ladite procuration et a obtenu leur accord. A noter que sa sœur s'est opposée et n'a pas voulu signer la procuration. Après un temps passé, le mis en cause s'est rapproché d'une femme et l'a sollicité pour usurper l'identité de sa sœur, laquelle s’était opposée à la signature de la documentation, et ainsi il a pu avoir l'accord de ladite femme. Notre source indique que la sœur du mis en cause, ayant appris plus tard que son frère, avec la complicité d’une femme, ont usurpé sa propre identité, n'a pas tardé à déposer une plainte auprès du procureur de la République, lequel a ordonné l'ouverture d'une enquête.