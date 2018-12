TRIBUNAL CRIMINEL DE MOSTAGANEM : Un quadragénaire condamné pour attentat à la pudeur

Les faits de cette affaire remontent au mois d’Avril de l’année 2018 où la victime, un mineur de moins de 18 ans, originaire de la ville de Sidi Ali a été victime d’un attentat à la pudeur contre sa personne. Pris à bord d’un véhicule de marque ‘’Logan’’ par son agresseur, un ‘’clandestin’’, âgé de 46 ans et de surcroit père de 04 enfants. La victime, une fois parvenue à la plage d’Ain Brahim, a été sommée de se mettre aux sièges-arrières de la voiture et d’ôter son pantalon. Se savonnant avec un détergent ‘’Isis’’, le bourreau a abusé sexuellement de sa fragile proie. Après un court moment, le monstre a fini par se faire prendre en flagrant délit par les gendarmes. Présenté hier, mardi 04 Décembre 2018 à la barre, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en prétextant que sa victime était consentante et que c’est elle qui lui a proposé de la prendre. Intervenant à son tour, le procureur a mis l’accent sur la gravité du délit commis et a requis une peine de 08 années de prison ferme. Quant aux plaidoiries de la défense, elles ont sollicité le bénéfice des circonstances atténuantes de leur client. Se retirant pour délibérer, le tribunal a fini par prononcer le verdict de 05 années de prison ferme contre ce monstre.