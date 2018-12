TRIBUNAL CRIMINEL DE MOSTAGANEM : Elle tue son époux et écope de 10 ans de prison

Les faits de ce drame familial remontent au 30 Mars de l’année en cours, où une femme a attenté à la vie de son époux, suite à une scène de ménage si violente et si regrettable. Malheureusement, ce drôle d’épouse, mariée traditionnellement à la victime (juste par la lecture de la Fatiha), se permettait de s’offrir des cuites aux champs de cultures avec son mari, qui a convolé en noces en sa qualité de deuxième femme depuis 04 années. De retour au domicile conjugal, les deux mariés ivres se sont chamaillés en cours de route et ont poursuivi leur querelle, qui par malheur s’est soldée par un assassinat. Parvenus au sein du logement, l’époux s’est adossé contre le mur du couloir en continuant de maugréer, agacée, la femme fini par revenir vers lui, en lui enfonçant en plein cœur un couteau de cuisine. Terrassée, la victime fut emmenée aux urgences de l’hôpital de Mostaganem où elle a fini par rendre l’âme. Présentée à la barre, l’inculpée reconnait avoir porté le coup fatal à son époux, en hésitant toujours de dire les motifs qui l’ont poussé à commettre ce crime. Intervenant à son tour, le procureur de la République a requis la peine capitale pour la mise en cause, vu la gravité du délit commis. Délibérant, le tribunal criminel prononça son verdict en condamnant l’accusée à une réclusion criminelle de 10 années. Quant à sa sœur, elle a été condamnée à une année de prison avec sursis, pour non assistance à une personne en danger et non dénonciation de crime, et dissimulation de l’arme du crime.