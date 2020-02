TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN : Elle tue ‘’involontairement’’ son mari et écope de 03 ans de prison

Un couple vivait tranquillement avec ses 03 enfants à bas âge à Oran, quand des mots échangés au cours d’une dispute se sont soldés par un drame, où le mari par nervosité s’en est pris à sa femme et lui assena plusieurs coups de poings et en dernier lieu lui lança une chaise en pleine figure. La femme pour se défendre, n’a pas hésité à se servir d’un couteau et lui porter un coup en plein cœur. La victime une fois blessée est sortie pour prendre un taxi et se diriger vers l’hôpital d’Oran. La femme sans se rendre compte de la gravitée de la blessure l’accompagna à l’hôpital au service des urgences, où malheureusement il succomba à ses blessures. La genèse de cette affaire remonte au 01 mars 2018 lorsque ce drame s’est produit. Le rapport du légiste a attesté que la mort de la victime a été causée par une plaie au cœur avec une arme tranchante. Citer à la barre du tribunal criminel d’Oran, la mise en cause avouera et jura que jamais elle n’a voulu tuer son mari « Il s’agit d’un accident » expliquera t’elle .Dans son réquisitoire le parquet demandera la peine de 10 ans de réclusion, mais la défense plaidera les circonstances atténuantes. Au terme des délibérations, la mise en cause a été condamnée à 03 années de prison ferme.