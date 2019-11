TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TLEMCEN : Installation du nouveau commissaire d’Etat

Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif de Tlemcen, Benaouda Nasreddine a été installé, lundi, en remplacement de Aliouche Farouk affecté au même poste dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes. L’installation s’inscrit dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l’Etat dans le corps des présidents des tribunaux administratifs et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs, a souligné le commissaire au conseil d’Etat, Mohamed Bennacer, représentant le ministre de la Justice, Garde des sceaux lors de la cérémonie d’installation, qui s’est déroulée en présence du wali de Tlemcen, Ali Benyaiche et des autorités civiles et militaires de la wilaya, rapporte l’APS. La grève des magistrats, qui se poursuit depuis 9 jours, est toujours largement suivie. Dans un communiqué diffusé lundi, le Syndicat national des magistrats (SNM) affirme que son appel au boycott de l’activité judiciaire a été suivi à 98% à travers les différentes circonscriptions.