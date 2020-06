TRI SELECTIF DES DECHETS A ORAN : Vers la mise en place d'un centre de proximité à Ain Türck

De sources proches de la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran, l'on nous informe la préparation en partenariat avec la daïra d'Ain Türck d'un projet de mise en place d'un centre de proximité pour le tri sélectif des déchets, avant le lancement de la saison estivale 2020. Considérée comme une zone touristique par excellence, la daïra d'Ain Türck draine chaque année des milliers de touristes, générant ainsi des quantités importantes de déchets. La création d'un centre de tri de proximité vise à récupérer un maximum de déchets valorisables à la source. Les résultats de l'expérience des centres de tri de proximité, qui a germé à Oran, avec le centre de tri de la nouvelle ville, et ensuite celui d'Arzew, sont plus que satisfaisants estimant que c'est la solution idéale pour promouvoir la culture du tri et la valorisation des déchets. Une sortie avec les responsables de la daïra est prévue au cours de la semaine prochaine pour choisir le site sur lequel sera implanté le centre de tri, du fait que l'aménagement d'un tel espace est peu coûteux, et ne devra pas prendre beaucoup de temps selon les spécialistes. Il faut se tourner vers des solutions, adaptées à la réalité algérienne, pour arriver à des résultats en matière de valorisation des déchets" nous ont indiqué nos mêmes interlocuteurs.