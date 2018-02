TRESOR PUBLIC DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM : Débrayage de solidarité avec un agent incarcéré

Ce jeudi, l’administration des Impôts de la wilaya de Mostaganem, sise à la cité Zaghloul, a connu, à 10 heures, un débrayage d’une heure. Cette action se voulait un signe de solidarité avec leur collègue, mis en détention provisoire, accusé de détournement de fonds, portant un préjudice au Trésor Public. Le bureau du SNAPAP de la Section des impôts a déclaré que ce débrayage visait à attirer l’attention des autorités compétentes que les travailleurs du service des Impôts, demandent la libération provisoire du dénommé M.B. et ce, en attendant le dernier mot de la Justice. Selon leur Syndicat, ses collègues estiment qu’il n’y aucune charge qui pèse contre lui et sa détention provisoire est une situation aggravante pour son état de santé précaire de par son âge et les maladies chroniques dont il souffre. En effet, le responsable du bureau syndical des Impôts (SNAPAP) estime que M. B. est incriminé de malversation financière, sans preuves. Ce fonctionnaire a été interpellé par les enquêteurs de la police judiciaire et placé en détention provisoire, sur des faits rapportés ici et là, a-t-il déclaré. Cette situation, ajoute notre interlocuteur, a été discutée, le 21 janvier 2018, en assemblée des travailleurs affiliés au syndicat SNAPAP, avec les membres de ce Bureau, en présence du représentant de leur administration. A la suite de quoi, un communiqué a été rendu public. Le représentant du Syndicat SNAPAP, bureau des Impôts de Mostaganem, a souligné que les fonctionnaires des Impôts sont fermement attachés à la réputation de leur administration et à celle de ses employés. La même source a prétendu, par ailleurs, que M. B. ne fait l’objet d’aucune plainte et, aucune mesure administrative n’a été enclenchée à son encontre: ce pourquoi, disent-ils, sa libération provisoire est instamment attendue, le temps que la justice aura tranché sur cette affaire.