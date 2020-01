TRAVAUX PUBLICS, SANTE, HYDRAULIQUE ET JEUNESSE : La wilaya d'Alger lance plusieurs projets

Le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda a supervisé, mardi, le lancement de plusieurs projets dans les secteurs des Travaux publics, de l'Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports et de la Santé, et procédé à l'inauguration de nombre de structures et infrastructures. Lors d'une sortie à travers les circonscriptions administratives de Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad Rais, Draria et Cheraga, le wali d'Alger a précisé que les projets lancés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement 2020 dans la capitale. "Ces projets importants à financement multiple, aussi bien à la charge du budget de la wilaya que de l'Etat, visent tous l'amélioration du cadre de vie du citoyen", a-t-il souligné. Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) Abdelkarim Bennour, le wali a indiqué que "le programme de développement 2020 focalise, essentiellement, sur l'aménagement urbain d'autant que certains quartiers souffrent du manque d'aménagement des routes tant urbaines que suburbaines (rurales)".Il s'agit également, selon le wali, de prendre en charge le nettoiement des cours d'eau, confrontés au problème d'assainissement. Il a précisé, par ailleurs, que ce programme accorde un intérêt particulier aux projets destinés aux jeunes, à l'image des espaces de jeux et de loisirs, des stades et des salles de sport de proximité.