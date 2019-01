TRAVAUX PUBLICS : "Priorité absolue" à l’entretien des routes

"Avant les deux dernières décennies, l’Algérie comptait 126.000 km de routes nationales et de chemins de wilaya et communaux, et on compte aujourd’hui 131.000 km qui reflètent les efforts consentis dans ce domaine par l’Etat", a souligné le ministre en visite dans cette wilaya. Notons que la wilaya de Skikda a bénéficié au titre de 2019, d’une enveloppe financière de 2 milliards DA dont la moitié dirigée vers l’entretien du réseau routier, a indiqué le ministre réitérant l’importance accordée par son département à l’entretien des routes et aux ouvrages d’art. Qualifiant de "bon" le rythme actuel des travaux de la pénétrante qui reliera sur 31 km le port de Skikda à partir de l’ilot des chèvres à l’autoroute Est-ouest en passant par les communes de Skikda, Béni Bachir, Ramdane, Salah Bouchaour et El Harrouch, M. Zaalane a fait état à l’occasion, de 13 projets similaires à travers le pays pour notamment, mieux desservir et améliorer la fluidité du trafic vers les wilayas du littoral et leurs ports et contribuer au développement de l’économie nationale.