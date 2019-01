TRAVAUX PUBLICS : Le SG du ministère inspecte la bretelle de l’autoroute

Jeudi dernier, le secrétaire général du ministère des travaux publics et des transports, en sa qualité de représentant du ministre des travaux publics et des transports, a inspecté en présence des deux walis de Mostaganem et de Relizane, les travaux du projet de la bretelle de l’autoroute ‘’Est-Ouest’’, sur une distance de 60 kilomètres. A cet effet, le secrétaire général, en début de l’inspection, s’est enquis de l’état du projet, sis à travers le territoire de la wilaya le long de son itinéraire de 33 kilomètres, et qui connait un taux satisfaisant de réalisation et sera livré prochainement. Par la suite, le SG s’est dirigé vers la wilaya de Relizane, pour poursuivre sa tournée.