TRAVAUX PUBLICS A MOSTAGANEM : Vers l’achèvement de certaines passerelles

Les travaux de réalisation de passerelles pour piétons à travers les communes de Mostaganem et Benabdelmalek Ramdane, plus précisément au niveau des quartiers, de Sidi Othmane , Montplaisir , et Kharouba , se poursuivent toujours . En effet, les travaux de certaines passerelles ont atteint un pourcentage très avancés car leur objectif est de limiter les accidents de la route qui ont été souvent la cause de plusieurs drames routiers particulièrement au cours de la saison estivale. Rappelons que les mêmes services ont programmés plusieurs autres opérations d’aménagement au niveau de plusieurs routes et ronds-points.