TRAVAUX DU TRAMWAY : Les automobilistes se plaignent de la dégradation des routes

En raison de la décision de la fermeture de la route menant aux quartiers d’El Arsaa et El Houria en raison des travaux de Tramway , les taxieurs exerçant au niveau de la ligne d’El Houria en plus de plusieurs automobilistes se plaignent des embouteillages qui ne finissent jamais en plus de la dégradation avancée des routes notamment au niveau de la route à proximité du marché d’Ain Sefra ,car cet axe routier est actuellement très fréquenté par les automobilistes puisque les autres voies menant vers le dit quartier sont fermées , du coup il nécessite des aménagements pour désengorger et assurer la fluidité dans la circulation. Cette situation a créé une atmosphère de colère et de désarroi au sein des citoyens voulant emprunter cette route. Notons que la stratégie adoptée par l’entreprise, COSIDER est d’ouvrir les passages fermés pour faciliter la fluidité dans la circulation routière tout le long de la trajectoire de ce moyen de transport moderne car le projet connait actuellement une activité intense dans la construction et les installations censées mettre en œuvre les différentes phases pour avancer les travaux de réalisation. Le constat est visible et perceptible dans l’aménagement de la voirie et des installations telles que le viaduc et autres ouvrages d’arts .