TRAVAUX DE BRICOLAGE A TOUTE HEURE A MOSTAGANEM : L’indécence des voisins

A Mostaganem, une réglementation doit être instaurée par les services de la commune ou de la wilaya pour interdire ces bruits qui impactent fortement la vie quotidienne des citoyens. Des exemples avaient montré que les bruits de voisinage à n’importe quel horaire, dont le bricolage ou les travaux, étaient la cause des conflits entre voisins et qui se terminent parfois par des bagarres voire même des crimes. À l’Avenue Mohamed Khemisti, juste à côté de la boucherie Kara, des citoyens, profitant des vacances et de la chaleur de l'été, entament des travaux de réaménagement de leurs appartements en maçonnerie ou peinture. Ils sont libres de le faire, mais tout en respectant l’horaire et la quiétude des voisins. Pourtant la loi spécifie clairement qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé du citoyen. Le problème réside dans le non-respect des voisins en faisant du bruit au moment de la sieste ou de bonne heure, chamboulant leur quiétude, bien sûr sans oublier le dépôt de leurs gravats dans les cages d'escaliers ou dans la rue tout simplement au lieu de leur enlèvement pour préserver l'environnement. A quand le citoyen va t'il supporter le diktat de ces personnes qui se croient au-dessus de la loi ? Quel est le rôle des autorités chargées de faire respecter la règlementation et la loi sur ces dépassements qui touchent à la vie des citoyens ? Des brigades spécialisées doivent être mises sur pied à cet effet, sans oublier les rues et avenues où des crevasses laissées sans réparation dont souffrent les automobilistes.