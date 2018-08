TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT : 750 milliards de cts pour la réhabilitation des immeubles d’Oran

Ces paraboles individuelles ont été remplacées par une unité gérante installée sur la terrasse de chaque immeuble. L’on apprendra ainsi qu’une centaine d’immeubles ont été débarrassés de ces antennes et 19 autres ont bénéficié des travaux d’embellissement. Le même document fait état de création de 5,6 km d’espace vert sur les grands axes menant au chef lieu de la ville, notamment celui de l’aéroport d’Es Sénia et une autre superficie de 65 m2 répartie sur différents sites. Dans le même registre, 100.000 arbres ont été plantés à travers les communes de la wilaya. Il est à noter, par ailleurs, que le taux d’avancement des travaux de ravalement des façades des immeubles au centre ville d’Oran a atteint 75% selon les informations communiquées par la cellule de communication de la direction du Logement de la wilaya, maître d’œuvre du projet. Cette dernière a fait savoir que six entreprises ont été désignées pour assurer les travaux de ravalement de façades de 15 immeubles situés dans les principales artères de la ville. Dans le quartier 870 logements à Yaghmoracen, l’avancement est estimé à 90% après la sélection de quatre entreprises pour assurer l’opération concernant dix immeubles, a-t-on indiqué. Quant à l’immense chantier de réhabilitation du patrimoine immobilier représentant une haute valeur architecturale, qui est à l’arrêt depuis plus d’une année, l’on croit savoir d’une source autorisée qu’il sera bientôt relancé. Depuis 2012, l’ambitieux programme de rénovation du patrimoine immobilier à haute valeur architecturale menée par l’OPGI, engendre une refonte en profondeur du centre ville d’Oran, contribuant ainsi, à changer son image, à l’embellir et à lui donner plus d’attractivité. En effet, même si le programme tâtonne pour des raisons liées à la crise financière, n’empêche que de nombreux chantiers ont été livrés, précisément sur le boulevard Maâta, la rue Larbi Ben M’hidi et le boulevard «la Soummam». Le résultat obtenu par la rénovation et restauration de certains immeubles est juste spectaculaire. Il faut dire que certains immeubles du centre ville sont, en effet, des joyaux architecturaux qui suscitent, à la fois, émerveillement et curiosité. Malheureusement, leur entretien n'a pas été pris en charge et des décennies après, ce patrimoine immobilier, s'est gravement dégradé et les façades de certains édifices ont subi des métamorphoses repoussantes, parfois hideuses, d’où le lancement, par le gouvernement d’un vaste programme de réhabilitation de 600 immeubles à Oran dont une centaine au centre ville. Cette opération a bénéficié initialement d’un budget global de 750 milliards de centimes et a été scindée en deux tranches de 200 et 400 immeubles. Dans un premier temps, les travaux ont été confiés à des entreprises étrangères, notamment des sociétés espagnoles, françaises et italiennes spécialisées dans la restauration du vieux bâti. Les travaux portent, essentiellement, sur l’entretien de l’étanchéité, le traitement des façades et celui des parties communes.