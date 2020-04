TRAVAIL DE NUIT DURANT LE CONFINEMENT PARTIEL : Prolongation systématique des autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger relatives au travail de nuit durant la période de confinement partiel dans la capitale resteront en vigueur jusqu'au 29 avril courant, ont indiqué les services de la wilaya dans un communiqué. "En application des directives du président de la République et de l'instruction du Premier ministre relative à la reconduction, pour une période supplémentaire de dix jours, jusqu'au 29 avril 2020, du dispositif actuel de confinement partiel à partir de 15h00 jusqu'au lendemain à 07h00 du matin dans la wilaya d'Alger, les services de la wilaya d'Alger informent l'ensemble des responsables des établissements et organismes, publics et privés que les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya relatives au travail de nuit durant le confinement seront systématiquement prorogées et resteront en vigueur jusqu'au 29 avril courant", a précisé le communiqué.