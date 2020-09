TRAVAIL AU NOIR A ORAN : Des enfants exploités par des entrepreneurs…!

Un chiffre effarant qui révèle la précarité de la situation de ces employés dont la majorité travaille dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et les métiers de service. En termes d’assurance sociale, il s’agit là d’un droit constitutionnel bafoué par des employeurs peu scrupuleux. C’est une forme d’exploitation, voire d’esclavage qui ne dit pas son nom, à laquelle les services de la CNAS sont aujourd’hui confrontés. L’infraction est gravissime et il est impératif que ces employeurs soient sanctionnés. Il faudrait qu’ils mesurent la gravité de leurs actes. Ne pas déclarer son employé à la CNAS est, de l’avis de tout le monde, un déni de droits fondamentaux d’un employé qu’il fallait protéger et sauvegarder ses intérêts. L’autre face cachée de l’iceberg, ces employeurs recrutent aussi des enfants. Ces derniers qui travaillent souvent dans des conditions, le moins que l’on puisse dire, inhumaines, notamment dans le secteur du bâtiment. Au péril de leur vie, des enfants dont l’âge ne dépasse pas les 16 ans, voire moins, continuent, en l’absence des services concernés, à savoir l’inspection de travail, de travailler chez de nombreux entrepreneurs. Et au regard des nouvelles dispositions de la loi de finances de l’année en cours, ces employeurs sont appelés, plus que jamais, à régulariser leur situation et celle de leurs employés. De lourdes pénalités risquent d’être infligées aux employeurs détracteurs, selon notre interlocuteur.