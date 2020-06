TRANSPORT URBAIN A ORAN : La wilaya autorise la reprise des taxis à partir du lundi 15 juin

La wilaya se base sur une instruction du Premier ministre qu’elle a reçue ce jeudi 11 juin sur la reprise de l’activité des taxis individuels urbain uniquement. Les taxis collectifs inter urbain ne sont pas concernés par cette décision. Pour reprendre l’activité, les taxieurs doivent respecter huit mesures sanitaires dont la mise en place d’une feuille de plexiglas entre le chauffeur et le client, la désinfection régulière de la voiture, la mise à disposition d’une solution hydroalcoolique à la disposition du client, l’interdiction de transport plus d’un passager, ce dernier doit s’installer sur la place située à l’arrière du véhicule, les sièges de la voiture doivent être couverts d’un film plastique qui doit être nettoyé après chaque course. En plus, les chauffeurs de taxis individuels doivent subir des examens médicaux réguliers, ajoute la wilaya. Par ailleurs, la Société d’exploitation des gares routières d’Algérie (SOGRAL) a pris des mesures préventives renforcées en prévision de la reprise de l'activité des gares routières à travers le pays après le déconfinement, a indiqué son Président directeur général de l’entreprise, Azzeddine Bouchhida. Dans une déclaration à l’APS, M. Bouchhida a précisé que des mesures préventives renforcées avaient été prises en prévision de la reprise de l'activité après la levée du confinement par les pouvoirs publics, citant notamment l’installation d’appareils de détection thermiques à l’entrée de certaines gares routières dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces appareils ont été installés dans les gares routières les plus fréquentées, à savoir deux (2) appareils à l’entrée de la gare routière du Caroubier (Alger), deux (2) autres à la gare routière de Blida, ainsi qu’au niveau des gares de Bejaïa, Biskra, Annaba, Adrar et Constantine, a fait savoir le responsable, ajoutant que d’autres appareils de ce type seront acquis progressivement pour couvrir toutes les gares.