TRANSPORT PUBLIC : La nouvelle tarification dévoilée

La nouvelle tarification des prix du transport entrera en vigueur le 10 janvier prochain. La décision a été prise le 30 décembre dernier, suite à la réunion qui s’est tenue entre le ministre des Transports et des Travaux publics et des organisations patronales. La tarification en question est répartie en deux catégories, soit moins et plus de 30 km. Selon le Soir d’Algérie, la circulaire du département des transports portant n°945 datée du 30 décembre 2017 et applicable à partir du 10 janvier 2018, confirme ce réajustement. La première catégorie concerne le transport collectif de voyageurs (bus), intervenant dans un rayon de 30 kilomètres au maximum et dont le tarif appliqué varie entre 20 et 45 dinars, soit de 0 km à 5 km pour 20 DA, de 5 km à 10 km pour 25 DA, de 10 km à 20 km pour 35 DA, et de 20 km à 30 km pour 45 dinars. La seconde catégorie de la tarification concerne le transport collectif inter-wilayas intervenant dans un rayon au-delà de 30 km. Ainsi, une distance supérieure à 30 km et inférieure ou égale à 100 km verra un prix tarifaire applicable pour 1,55 DA le kilomètre par place ou encore une distance supérieure à 100 km et inférieure ou égale à 200 km est fixée à 1,90 DA par kilomètre et par place, alors que les distances supérieures respectivement à 600 km et inférieures ou égales à 900 km ou encore supérieures à 200 km et inférieures ou égales à 600 km et au-delà de 900 km sont respectivement fixées à 1,75 DA par km et par place, 1,85 DA par km et par place et 1,70 DA par km et par place.