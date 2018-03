TRANSPORT PAR TRAMWAY : Plus de 188.000 voyageurs le prennent quotidiennement

Le ministre des Travaux publics et des transports, M. Abdelghani Zaalane, a indiqué, jeudi à Alger, que plus de 188.000 voyageurs prenaient quotidiennement le tramway au niveau des cinq wilayas disposant de ce moyen de transport. S'exprimant lors d'une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, le ministre a indiqué que le nombre de voyageurs empruntant le tramway à Alger s'était élevé à 70.000 voyageurs/jour, 40.000 voyageurs/jour pour Oran, 26.000 pour Constantine et 40.000 pour Sidi Belabès depuis le lancement du service fin juillet 2017 et enfin 12.000 voyageurs/jours à Ouargla qui a vu l'inauguration de son tramway en mars courant. Détaillant le taux d'utilisation annuelle du Tramway, M. Zaalane a relevé que 21 millions de voyageurs avaient utilisé ce moyen de transport en 2017 à Alger, 8 millions à Constantine et 12 millions à Oran.Ces chiffres témoignent de l'efficacité et l'engouement des citoyens pour ce moyen de transport, a indiqué le ministre, relevant, à ce propos, qu'aucun autre moyen de transport urbain -mis à part le métro- n'était en mesure de transporter ce nombre d'important de voyageurs.