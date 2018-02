TRANSPORT MARITIME : Bejaia-Tunis en bateau à partir de Juin

En quête de faire le plein de touristes, Bejaia et Tunis envisagent une liaison maritime reliant les deux villes à partir de juin prochain. C’est ce qu’a fait savoir vendredi le premier responsable du port de Béjaïa, M. Achour Djelloul, dans une déclaration à la presse. A cette fin, deux bateaux d’une capacité de 460 et 650 voitures devraient être mobilisés, pour assurer 4 voyages par mois. Les services portuaires de Bejaia indiquent que dans l’éventualité de la réussite de cette initiative et de l’adhésion du public, le recours à la location de bateaux, de Grèce, d’Espagne ou encore de Malte pourrait être envisagé. Outre le tourisme, c’est l’échange économique qui est inscrit dans cette dynamique qui devrait prendre forme juste après le mois de Ramadhan. D’autres destinations sont également dans l’agenda de l’entreprise portuaire comme l’Italie, mais aussi la Croatie.