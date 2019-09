TRANSPORT MARITIME : 80 000 voyageurs en 08 mois !

Les chiffres donnés par le service des statistiques relevant de la direction commerciale de l'Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) pour la période du (1er janvier-31 août), ont révélé une baisse de 10 000 du nombre de voyageurs (20%) en aller et de 7000 au retour (15%) par rapport à la même période de l'année écoulée. Cependant, le bilan comporte 103 dessertes effectuées par un opérateur privé étranger assurant le transport maritime des voyageurs du port de Mostaganem vers celui de Valence (Espagne).En effet, le nombre de voyageurs en aller et retour ayant transité par la gare maritime de Mostaganem a atteint 80 000 en huit mois (1er janvier-31 août), a-t-on appris de la direction commerciale de cette entreprise portuaire. Il a été enregistré en cette période également l'affluence de 41 000 voyageurs en aller et 39 000 passagers en retour, en plus de 29 230 véhicules (aller et retour) avec une hausse du nombre de véhicules de 5% au retour.