TRANSPORT FERROVIER : Une prochaine ligne ferroviaire pour l’extrême Sud

La ligne ferroviaire qui doit relier Alger à l’Aéroport international d’Alger, via Bab Ezzouar, sera réceptionnée en septembre prochain au même temps que la nouvelle aérogare, selon une déclaration de M. Azzedine Fridi, en sa qualité de directeur général de l’agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF). Cette dernière sera une station souterraine, avec un train toutes les demi-heures qui reliera l’aéroport international d’Alger à Bab Ezzouar, et de là vers toutes les destinations de la capitale. Par ailleurs, Le DG de l’ANESRIF a annoncé également , sur les onde de la radio où il était invité, le lancement prochain des études pour la réalisation d’un grand projet de ligne ferroviaire de l’extrême sud du pays, qui doit relier, sur 6.000 km, la wilaya d’Ain Salah à celle de Tamanrasset.