TRANSPORT FERROVIAIRE : Livraison de la ligne Mécheria-El Bayadh avant la fin 2020

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Koraba a insisté, dans la wilaya de Naama, sur la livraison du projet de la ligne ferroviaire Mécheria-El Bayadh et sa mise en service avant la fin de 2020. En inspectant les travaux de réalisation d'un tronçon de cette ligne longue de 135 kilomètres à la première journée de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a instruit d'accélérer la cadence de concrétisation de ce projet lancé en 2013 et qui enregistre actuellement un taux d’avancement dépassant 51 pour cent, insistant sur sa livraison et la mise en service de la ligne avant la fin de la prochaine année. Mustapha Koraba a souligné que "ce projet structurant à une grande importance pour les citoyens de la région avec son caractère urgent", faisant observer que les travaux sont à un rythme lent nécessitant de relancer les chantiers ou résilier les marchés avec les entreprises accusant du retard pour accélérer la cadence des travaux. En inspectant le poste de maintenance des wagons à Mécheria, le ministre a pris connaissance des préoccupations des responsables locaux de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) concernant les passages à niveau sans signaux sur l'itinéraire des lignes ferroviaires traversant la wilaya, en plus du rejet de déchets domestiques le long des rails.