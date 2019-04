TRANSPORT FERROVIAIRE : Les dessertes entre Oran et Alger suspendues !

La société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a informé ce matin que les voyages entre Oran et Alger sont suspendus. Ainsi, la desserte matinale (1001) vers Alger a été annulée. Le train s’arrêtera dans la gare de Chlef, selon les mêmes informations. Par ailleurs, toutes les autres dessertes vers Oran en provenance d’Alger sont toutes annulées depuis plus d’une semaine, une perturbation sans précédent qui cause d’énormes désagréments aux usagers et clients de la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF). Le tronçon de rail entre Khemis Meliana et Aïn Defla, axe de passage incontournable en plein centre du trajet qui relie les deux capitales, est bloqué par des manifestants. Sur le plan économique, il est clair que la société nationale des transports ferroviaires, au-delà des perturbations de programmation, cette société publique, accuse inévitablement des pertes et un manque à gagner sur le plan des rentrées financières. Une situation qui met en exergue le volet économique et la paralysie qui touche non seulement le secteur du rail, mais perturbe de très nombreux autres secteurs qui connaissent, des pertes sèches et une crise sans précédent.