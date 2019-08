TRANSPORT FERROVIAIRE : Le train ne siffle plus à Mostaganem

L’absence du passage de ce train qui sillonnait les territoires de deux villes sur une distance de 43 kilomètres, se fait sentir de plus en plus pour ses usagers qui attendent son retour depuis plus de 02 mois. La raison de sa ‘’disparition’’, selon un cheminot est liée uniquement à la réhabilitation de la voie ferrée qui a fini par s’altérer au fil des ans. Notons à ce sujet que le chemin de fer en question n’a jamais été renouvelé et ce, depuis l’année 1958 (plus d’une quarantaine d’années). Seules quelques opérations de ‘’rafistolage’’ ont été lancées de temps à autre. Signalons également que la piètre qualité des rails a fini par être à l’origine de plusieurs déraillements du train. Malheureusement, la réhabilitation de la voie ferrée semble perdurer et pénaliser davantage les usagers du train, surtout en cette saison estivale où les déplacements vers le littoral sont si fréquents et si couteux, alors qu’à bord du train, ils sont à la portée de tous.