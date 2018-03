TRANSPORT FERROVIAIRE : La SNTF lance la modernisation de 202 voitures voyageurs

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) compte moderniser de 202 voitures voyageurs. C'est ce qu'a déclaré le PDG de la SNTF, Yacine Bendjaballah, aujourd'hui à Alger lors d'un séminaire international portant sur la réhabilitation du matériel ancien de transport ferroviaire, organisé par la SNTF en collaboration avec l’union internationale des chemins de fer. Le projet de réhabilitation et de modernisation des 202 voitures voyageurs qui court jusqu’à 2020 est d'un coût de 127 millions de dinars, dont la première tranche s’élève à 68 milliards de dinars, a-t-il souligné. Le même responsable a précisé que cette rénovation sera moins chère de 30%, vu qu’elle sera réalisée avec une main d'œuvre 100% algérienne. Pour ce qui concerne le fret, l'intervenant dira que le parc locomotives de transport de marchandises sera augmenté de 20 unités cette année à travers l'acquisition de 10 locomotives neuves de type EMD (puissance 5.600 chevaux) et la réhabilitation de dix autres de type GE (puissance 2.000 CV). Il rappellera qu'en 2016, la SNTF a déjà mis en service deux locomotives prototypes réhabilitées et a acquis 20 nouvelles locomotives du constructeur américain EMD. Selon M. Bendjaballah, la réhabilitation se fait avec l'assistance technique du groupe américain General Electric International (GEI) pour un délai de réalisation de 28 mois (à partir de 2015) pour un coût de 20,2 millions de dollars. Le PDG de la SNTF a rappelé que le programme de modernisation de la SNTF a commencé depuis 2015. "De nouveaux trains sont venus graduellement remplacer les anciennes machines jusqu’à la réception des 17 trains intercités Coradia d’Alstom, dont le premier a été réceptionné dernièrement pour être mis en exploitation avec un voyage inaugural prévu pour le 2 février dernier et le premier voyage commercial hier (vendredi)", a-t-il dit.