TRANSPORT DES HYDROCARBURES : SONATRACH se dote de trois méthaniers

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, s’est dotée de trois méthaniers, rapporte lundi 24 février 2020 l’agence officielle. Il s’agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi Berkine) d’une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker), précise la même source. La cérémonie d’acquisition par Sonatrach de ses trois méthaniers a été présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad au niveau du port d’Alger. Lors de sa visite de travail et d’inspection à des installations relevant du secteur énergétique à Alger dans le cadre des célébrations commémoratives du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l’UGTA, le Premier ministre accompagné d’une importante délégation de l’Exécutif a inspecté le quai pétrolier N 37 de la compagnie nationale des hydrocarbures au niveau du port d’Alger, où il procédé à l’inauguration de trois méthaniers. Se félicitant de cette nouvelle acquisition, M. Djerad a souligné l’intérêt de se doter de ce type de moyens de transport acquis sur fonds propres par Hyproc Shipping Company, filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport des hydrocarbures. « Il s’agit là d’un accomplissement important et d’un grand investissement via des financements algériens sans recours à des crédits. » A-t-il affirmé. A cette occasion, le Premier ministre a tenu à saluer l’ensemble des cadres, des ingénieurs et des travailleurs de la Sonatrach ainsi que l’ensemble des travailleurs du secteur énergétique algérien.