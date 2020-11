TRANSPORT DES ETUDIANTS : Des contacts en cours pour résoudre le problème

Le directeur de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boukezzata Djamel, a annoncé que des contacts sont en cours pour prendre en charge le problème du transport des étudiants, annonçant que la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) prévoit le retour du transport des voyageurs par train à partir du 15 décembre 2020. Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, Djamel Boukezzata, a déclaré qu’une réunion a été récemment organisée avec le directeur général de la SNTF pour étudier les moyens de résoudre le problème des transports, et nous avons été informés à cet égard que le trafic ferroviaire notamment le transport des étudiants va reprendre à compter du 15 décembre 2020, de sorte que le ministère continuera à suivre l a situation de prêt. Evoquant les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 prévue le 15 décembre prochain, l’invité a déclaré qu’une réunion sera organisée avec les partenaires sociaux à partir de la semaine prochaine pour étudier et définir tous les scénarios possibles à la lumière des circonstances particulières dictées par la pandémie coronavirus. Boukezzata Djamel, il a également précisé que le ministère de l’enseignement supérieur adopte une approche participative pour préparer la rentrée universitaire et terminer le programme.