TRANSPORT DE VOYAGEURS COLLECTIF : Ouverture de 7 lignes urbaines à Sidi Bel Abbès

Le transport urbain est généralement, l’un des piliers du développement durable nous permettant de faire face à la croissance démographique qu’a connue la ville de Sidi Bel-Abbès ces derniers temps. Bon nombre de citoyens établis dans les nouvelles zones urbaines trouvaient énormément de difficultés, pour rallier le centre- ville. Un chef de service de la direction du secteur concerné, a précisé que 7 nouvelles lignes d’autobus étaient intégrées pour relier les nouvelles zones urbaines, via le centre-ville. Dans le but d'assurer aux usagers une meilleure prestation de qualité en matière de transport urbain, 13 nouvelles lignes de taxis collectifs sont intégrées. Elles relient les nouvelles zones d’extension et les quartiers de la ville. Le tramway de Sidi Bel-Abbes est considéré parmi les projets les plus réussis à l’échelle nationale, car selon la direction des transports, 15 millions d’usagers auraient utilisé ce moyen de transport moderne en 2019. La wilaya de Sidi Bel-Abbés, a bénéficié ces derniers temps de plusieurs projets structurants en matière de transport, car le développement et la modernisation du transport ferroviaire figurent également parmi les projets importants, après la mise en service de la ligne ferroviaire reliant Sidi Bel-Abbés à Saïda ayant facilité le transport de voyageurs et marchandises dans la région, et la ligne ferroviaire électrifiée à grande vitesse dont le taux d'avancement des travaux aurait dépassé le cap de 75%.