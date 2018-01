TRANSPORT DE VOYAGEURS : Augmentation des tarifs à partir du 10 janvier

De nouvelles augmentations en matière de tarification des transports de voyageurs entreront en application à partir du 10 janvier 2018, a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, ajoutant que celles-ci ne seront pas « excessives, mais symboliques ». Lors d'une rencontre avec les représentants des opérateurs des transports urbains et suburbains de voyageurs et des syndicats de taxieurs, M. Zaalane a assuré que ces augmentations « n'auront aucun impact sur le pouvoir d'achat du citoyen », ajoutant qu’elles tiennent également compte des intérêts des transporteurs. Le ministre a noté que les transporteurs ont fait montre de compréhension face à la situation et à la conjoncture, en contrepartie d’un accompagnement et de mesures incitatives garantis par l'Etat à leur profit.