TRANSPORT AERIEN : Tassili Airlines dément le crash d’un de ses avions

La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, a démenti lundi 28 septembre la rumeur selon laquelle un de ses avions s’est écrasé à Ain M’lila à l’Est du pays. Dans un communiqué publié sur Facebook, Tassili Airlines a réagi à cette « fakenews » qui s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux en apportant un démenti catégorique. La compagnie aérienne a assuré que tous les vols qu’elle a assuré lundi, ont été opérés dans de bonnes conditions. Pour rappel, Tassili Airlines n’opère plus de vols réguliers depuis mars dernier en raison de la fermeture des frontières et de la suspension du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Toutefois, la compagnie assure des vols spéciaux de transport des travailleurs du groupe Sonatrach au Sud du pays.