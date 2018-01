TRANSPORT AERIEN : L’Algérie parmi les 10 destinations les plus vendues en 2017

L’Algérie, la France, les Etats-Unis, la Thaïlande, les Antilles, le Maroc, l’Espagne, le Portugal, le Canada et l’Italie sont les dix destinations les plus vendues en 2017 par le voyagiste en ligne Bourse des vols. Les chiffres communiqués par Bourse des vols incluent tous les départs enregistrés en 2017, ce qui comprend aussi bien les réservations effectuées en 2016 que l’année suivante. Les Antilles et l’Inde ont bénéficié d’une très forte hausse par rapport à 2016, respectivement de +62% et +39%. « Les Antilles et l’Océan Indien ont cartonné, cela s’explique par les prix agressifs sur la destination, les promos se sont enchaînées, l’arrivée de la low Norwegian… Autant de facteurs qui ont boosté ces vols’’, explique Fabrice dariot, le patron de l’agence en ligne spécialiste des bas tarifs. A l’inverse, l’Algérie et les Etats-Unis, deuxième destination la plus vendue sur Bourse des vols, ont connu une forte baisse, respectivement de -30% et -32%. a connu une baisse de -15,8%. « L’Algérie s’est effondrée chez nous de 32% en l’espace d’un an. Cette chute correspond à l’abandon du rabais effectué par Aigle Azur au cours de l’exercice précédent. De nombreuses compagnies qui dopaient le marché ont abandonné les liaisons’’, analyse Fabrice Dariot. Concernant les États-Unis, la régression s’explique sans doute dû à un « effet Trump« , mais la désaffection des Français pour les USA s’est répercutée sur une nette amélioration des vols vers le Canada voisin (+16%).