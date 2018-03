TRANSPORT AERIEN : Air Nostrum relie Oran à Madrid à partir d’aujourd’hui

La compagnie aérienne espagnole, Air Nostrum, leader de l’aviation régionale dont le siège social est basée à Valence, assurera à partir de ce dimanche une liaison quotidienne entre la capitale espagnole Madrid et la capitale algérienne Alger. Le billet de voyage aller-retour, annonce la compagnie, coûtera près de 161 euros. L’autre liaison qu’assurera Air Nostrum vers l’Algérie c’est celle qui relie Madrid à Oran. Il s’agit de deux vols hebdomadaires chaque lundi et jeudi. Le billet, selon le communiqué de la compagnie, avoisinera les 212 euros. Air Nostrum a été fondée en 1994 et rallie 53 aéroports européens. La compagnie a signé un accord de franchise avec la compagnie espagnole Iberia en mai 1997 et depuis ses vols sont opérés sous la marque Iberia Regional.