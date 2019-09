TRANSPORT AERIEN : ‘’Aigle Azur ‘’ bat de l’aile

C’est la fin! La deuxième compagnie aérienne française qui avait été fondée par le français Sylvain Floirat, en 1946 et reprise en 2001 par l’algérien Arezki Idjerouidène et dont les liaisons avec l’Algérie représentent 50% à 60% de l’activité, n’est plus. A l’issue d’un comité d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu aujourd’hui, la compagnie Aigle Azur s’est déclarée en cessation de paiement et a demandé son placement en redressement judiciaire dans l’espoir de trouver des repreneurs.« Aigle Azur se retrouve en cessation de paiements suite à plusieurs années d’errance liées à de nombreuses décisions stratégiques inadaptées et doit se placer sous la protection du tribunal de commerce », a annoncé le comité d’entreprise extraordinaire dans un communiqué. ‘’Aigle Azur’’ employait 350 de ses salariés en Algérie. Elle disposait d’une flotte de 11 avions et a transporté 1,88 million de passagers en 2018. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2018 mais perd de l’argent depuis 2012.