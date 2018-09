TRANSPORT A MOSTAGANEM : Quand les chauffeurs de l’ETUM dictent leur loi !

Les bus bleus mis en place, depuis 2013 comme soutien au transport en commun de la ville de Mostaganem échappent, vraisemblablement, à tout contrôle. En effet, ce vendredi, les habitants de la nouvelle cité ‘’AADL’’ de Hassi Mamèche sont entrés en conflit avec un des chauffeurs du bus N°13 de la société du transport ‘’ETUM’’, assurant la ligne ‘’Hassi Mameche- centre-ville’’, qui, selon leurs déclarations, les a humiliés, en refusant de les laisser monter dans ce bus pour cause cette ligne n’est pas en service pour le vendredi alors que le premier responsable de cette société a affirmé le mois passé que pour vendredi chaque ligne est assurée par un bus, laissant un grand doute parmi les usagers de cette ligne qui nous ont confirmé que l’attitude de ces chauffeurs , laisse à penser que c’est le client qui est «à la disposition» du chauffeur et non le contraire, comme le veut et l’exige la loi, la logique, l’éthique de la profession. «Plusieurs fois, j’ai eu à demander à un taxi de m’emmener à un endroit parce que si j’attends le bus je risque de perdre toute la journée planté en attendant que l’un de ces derniers arrive et s’il arrive », « «ETUM, est là uniquement pour gagner de l’argent », nous a déclaré une résidante de la cité. Devant l’état actuel du transport en commun, l’ETUM, les résidants du nouveau pôle urbain ‘’AADL’’ de Hassi Mamèche interpellent directement le premier responsable de la société pour intervenir et mettre un terme aux dépassements de certains employés de la société qui donnent une mauvaise image tout en appelant la commission des transports et de la circulation à s’intégrer pour mieux veiller à ce que ces bus bleus donne le bon exemple en assurant une qualité de service satisfaisante et qui répond au confort de ses nombreux clients.